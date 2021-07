TikTok-Format: MDR klärt mit «wahrscheinlich peinlich» auf

Vermischtes

In dem neuen MDR-Format «wahrscheinlich peinlich» auf TikTok werden in kurzen Clips, die pubertäre und sexuelle Themen behandeln – zugeschnitten auf 13- bis 15-Jährige.

Themen wie die erste Periode, die richtige Kondomgröße oder das erste Mal sind für Teenager von 13 bis 15 Jahren meist unangenehm, daher hat der MDR das neue TikTok-Format «wahrscheinlich peinlich» entwickelt, was „Aufklärung auf Augenhöhe“ verspricht. Dabei sollen zwei Host Tipps und Antworten zu sexuellen und pubertären Themen bieten, gebündelt in kurzen informativen Clips. MDR-Volontärin und Moderatorin der Clips Viktoria Schackow erklärt das Format: „Wir wollen so was wie große Schwester oder großer Bruder sein und nicht über, sondern mit den Jugendlichen reden.“ Die „Bruderrolle“ übernimmt dabei Moderator Phillip Dubbert.Entwickelt wurde die Aufklärungs-Sendung in einer Ausbildungsstation des aktuellen Volontariatsjahrgangs beim Bildungsangebot MDR Wissen. Neun Wochen lang saßen zehn Nachwuchs-Journalisten an dem Format und schufen somit eines der ersten öffentlich-rechtlichen Aufklärungsformate auf der Jugend-Plattform TikTok. Um die entsprechende Altersgruppe der 13- bis 15-Jährigen anzusprechen, die in der öffentlich-rechtlichen Lücke zwischen dem Kinderkanal KiKA und dem funk-Content liegen, wurde sich bewusst für die Plattform TikTok entschieden, wie Viktoria Schackow erklärt: „Wir haben uns bewusst für TikTok entschieden, weil das die Plattform ist, auf der die meisten jungen Menschen unterwegs sind.“Einen weiteren Grund für die Entscheidung der Video-Plattform TikTok liefert Redaktionsleiter von MDR Wissen, Daniel Vogelsberg, er sagt: „Mit unserem Projekt möchten wir testen, wie Bildungsinhalte auf TikTok ankommen und die Chance nutzen, diese Plattform aktiv mitzugestalten und eigene Akzente setzen.“ Erste Clips sind bereits Anfang Juli erschienen, in der Anfangszeit wird der Kanal während der Testphase dabei noch intensiv evaluiert.