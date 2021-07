«Loki» wird fortgesetzt

Vermischtes

Am Ende der letzten Episoden, die am Mittwoch erschien, war zu lesen, dass Loki in einer zweiten Staffel zurückkehren wird.

Mit dem heutigen Mittwoch, 14. Juli, geht die erste Staffel der Disney+-Serie zu Ende, die seit dem 9. Juni im Wochenrhythmus auf der Streamingplattform erschienen. Wer bereits in den Genuss der letzten Episoden gekommen ist, dem wird im Abspann womöglich aufgefallen sein, dass die Macher eine Botschaft darin untergebracht haben, die Marvel-Fans Grund zur Freude bereiten dürfte. In einer kurzen Szene ist zu sehen, wie auf eine Akte ein Stempel gedrückt wird mit der Aufschrift „Loki will return in season 2“. Das heißt nach den ersten sechs Episoden wird es neue Folgen geben.Genauere Details zur zweiten Staffel stehen derzeit noch aus. Die Serie stammt von Chefautor Michael Waldron und Regisseurin Kate Herron. In der Hauptrolle ist Tom Hiddleston zu sehen. In weiteren Rollen spielen außerdem Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku und Richard E. Grant.«Loki» ist bereits die dritte Serie aus dem Marvel Cinematic Universe, die bei Disney+ an den Start ging. Zuvor sorgten bereits «The Falcon and the Winter Soldier» und «WandaVision» für gute Abrufzahlen. Letzterer Titel heimste gar 23 Emmy-Nominierungen ein ( Quotenmeter berichtete ).