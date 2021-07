Roku produziert Comedy-Talk mit Randall Park

US-Fernsehen

Der «Fresh off the Boat»-Star wird «The Show Next Door» moderieren.

Der Star aus der Fernsehserie «Fresh off the Boat», Randall Park, bekommt bei Roku eine eigene Comedy-Talkshow. Diese wird gesponsert von Mark Bourbon und dem kürzlich gegründeten Content-Studio von Roku. Die Sendung wird den Titeltragen und wöchentlich verschiedene Gäste haben. Die erste Folge wurde bereits am Mittwoch veröffentlicht.Jede Folge von «The Show Next Door» findet in Parks "Wohnzimmer" statt und beginnt damit, dass er während seines Eröffnungsmonologs einen Lieblingscocktail mixt. Zu den Gästen der ersten Staffel gehören Tony Hale, Terrell Owens, Fortune Feimster, Jason Mraz, Mark Duplass und Gina Yashere."Ich habe mich immer gefragt, wie es sein würde, eine Talkshow zu moderieren, und jetzt weiß ich es – es macht super viel Spaß", sagte Park in einem Statement. "Ich hatte eine großartige Zeit, diese Show mit Roku und Maker's Mark zu entwickeln, und ich bin begeistert, dass sie jetzt für alle verfügbar ist, um sie zu genießen!""Wir haben uns an das Roku Brand Studio gewandt, weil wir über das traditionelle Werbeerlebnis auf dem größten Bildschirm im Haus hinausgehen wollen", sagt KK Hall, Global Senior Marketing Director für Maker's Mark. "Gemeinsam haben wir eine unterhaltsame und clevere Show entwickelt, die dem Publikum den Übergang von 'working at home' zu 'being at home' näherbringt."