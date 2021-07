Primetime-Check

Eine neue Ausgabe «Aktenzeichen XY» misst sich mit dem «Bachelorette»-Start und zudem gab es eine neue Folge «Grey’s Anatomy». Zudem startete der «Kampf der Realitystars»! Was lief am besten?

Nach der «Euro 2020» ist der Startschuss für neuen TV-Stoff! Im Ersten gab es jedoch die Impro-Komödieaus dem Jahr 2019. Daher zeigte sich das ARD-Programm mit auch „nur“ 2,95 Millionen Zuschauern ausgestattet und einem Marktanteil von insgesamt 11,1 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte das Programm eine Reichweite von 0,57 Millionen Zuschauern und damit einen Marktanteil von 8,4 Prozent. Den angesprochenen neuen TV-Stoff gab es dann aber beim ZDF . Eine neue Folgezog insgesamt 5,42 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an. Junge Zuschauer konnte das Fahndungs-Format 1,1 Millionen anziehen. Die Marktanteile liegen damit bei 20,4 Prozent insgesamt und 16,2 Prozent am Markt der Jüngeren.Weiter ging es mit brandaktuellem Stoff bei RTL und RTLZWEI und ProSieben . RTL startete, RTLZWEI läutete denein und ProSieben sendete weitere neue Folgen von. Für RTL verlief der Start recht dünn mit einer Gesamtreichweite von 1,27 Millionen Zuschauern und einem damit verbundenen Marktanteil von 4,9 Prozent. Werberelevant waren hiervon 0,75 Millionen Zuschauer, wodurch sich der entsprechende Marktanteil auf 11,4 Prozent belief. Kein schlechter Start für das zuletzt doch gebeutelte RTL, zumindest in der Zielgruppe. Die Grünewald-Variante, RTLZWEI, konnte mit demnicht nur mithalten. Insgesamt erreichte das Programm 1,19 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,8 Prozent. Bei den Umworbenen reichte es für 0,61 Millionen Zuschauer und wiederum für 9,6 Prozent Marktanteil. Ob nun der RTL-Start eher schlecht oder der RTLZWEI-Start einfach sehr gut verlief, muss an anderer Stelle beurteilt werden.ProSieben schickte nach einigen Wochen Pause eine neue Folgeüber den Äther. Hiermit erreichte der Sender aus Unterföhring 0,83 Millionen Zuschauer, wovon sich 0,44 Millionen der klassischen Zielgruppe zuordnen ließen. Die Marktanteile lagen damit bei 3,2 Prozent insgesamt und 6,8 Prozent am Markt der Zielgruppe. VOX sendete das gewohnte Mittwochs-Programm und damit den ganzen Abend. Die Primetime-Folge erreichte 0,64 Millionen Zuschauer und 0,24 Millionen Zielgruppen-Zuschauer. Die Marktanteile lagen damit bei 2,4 Prozent insgesamt und 3,8 Prozent am Markt der Zielgruppe.Kabel Eins besorgte mit, gemeinsam mit Sat.1 und «Dem Horizont so nah» ► die Spielfilme des Abends. Die bunte Kugel verfolgten 0,89 Millionen Zuschauer und 0,29 Millionen Umworbene. Die Marktanteile lagen damit bei insgesamt 3,6 Prozent und 4,5 Prozent am Markt der Zielgruppe. Kabel Eins verfolgten hingegen gute 1,1 Millionen Zuschauer. Auch in der Zielgruppe lief es mit 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährige nicht glorreich, jedoch wird der Sender mit den erreichten 4,9 Prozent Marktanteil zufrieden sein müssen. Insgesamt reichte es für 4,3 Prozent Marktanteil in der Primetime.