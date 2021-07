Zwei neue «Trucker Babes» in der achten Staffel

TV-News

Am Sonntag startet die achte Staffel der Kabel-Eins-Erfolgsserie «Trucker Babes». Neu mit dabei sind Jessy und Lisa.

Bis vergangenen Sonntag waren bei Kabel Eins Doppelfolgen der Doku-Reihezu sehen – allerdings handelte es sich dabei um Wiederholungen. Dies wird sich ab dem kommenden Sonntag, 18. Juli, ändern, denn um 20:15 Uhr startet die achte Staffel, in der die als „Asphalt-Fee“ beschriebene Julia nach langer Zeit eine Überführung über 143 Kilometer von Gütersloh nach Osnabrück fährt und währenddessen meldet sich jedoch die Motorkontrollleuchte. „PS-Prinzessin“ Sabrina muss gleich zwei Lastkraftwagen 778 Kilometer quer durch Deutschland transportieren, während Tinka mit Verkehrschaos kämpft. Und Chrissy darf zum ersten Mal ihren neuen 475-PS-Truck fahren.In der neuen Staffel gibt es zudem auch zwei Neuzugänge am Steuer. „Frohnatur“ Jessy aus Thüringen hat 510 PS unter der Motorhaube und macht hauptsächlich Lebensmitteltransporte in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und einem Teil von Bayern. Dabei muss sie darauf achten, die Kühlketten nicht zu unterbrechen. Neu ist auch „Trash Girl“ Lisa aus Niedersachsen, die ihre Fahrten mit einem 460-PS-Truck absolviert und dabei alle Arten von Müll – Recycling-Müll, Biomüll, Hausmüll – zu Deponien und Verbrennungsanlagen transportiert.Die im Frühjahr ausgestrahlte siebte Runde kam im Durchschnitt auf 1,21 Millionen Zuschauer und 3,5 Prozent, 0,58 Millionen junge Menschen schalteten ein. Der Marktanteil belief sich auf 5,8 Prozent. Zuletzt konnten Wiederholungen gegen die Fußball-EM nicht ankommen. Während des Finals waren nur 2,3 und 0,9 Prozent in der Zielgruppe drin.