TNT Serie überträgt die 73. Emmy-Verleihung

TV-News

Auch in diesem Jahr dürfen sich Serien-Fans wieder über die Ausstrahlung der Emmy-Verleihung bei TNT Serie freuen.

Am Dienstag wurden die Nominierungen des prestigeträchtigsten Fernsehpreises der USA bekannt gegeben (Quotenmeter berichtete). Mit insgesamt 24 Nominierungen haben «The Crown» und «The Mandalorian» die besten Chancen eine goldene Figur abzustauben. Ob es wirklich so kommt, entscheidet sich in der Nacht von Sonntag, 19. September, auf Montag, 20. September, ab 2:00 Uhr deutscher Zeit, wenn die Preisverleihung beginnt. Bereits ab 1:00 Uhr geht TNT Serie mit der Ankunft der Stars auf dem Roten Teppich auf Sendung.TNT Serie wiederholt die Zeremonie aus Los Angeles, die von Cedric the Entertainer moderiert wird, zudem am Montag, 20. September, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. In den USA überträgt in diesem Jahr das Network CBS die Veranstaltung der Academy of Television Arts & Sciences.Wer sich auf die Preisverleihung einstimmen möchte, hat bei TNT Serie und TNT Comedy die Möglichkeit vier nominierte Produktionen zu sehen. Die Serienundsind im [adult swim]-Block auf TNT Comedy verfügbar. Außerdem gibt es ab 11. September die fünfte-Staffel im Programm, die immer samstags ab 18:45 Uhr mit vier Episoden am Stück versendet werden. Auchist bei TNT Serie im Programm.