Die «Alm» geht wieder baden 🐄

Quotennews

Der große Knüller wird die Sendung mit Promischweiß und Edelweiß nicht mehr.

Am Donnerstagabend setzte der Unterföhringer Fernsehsender ProSieben auf die nun vierte Ausgabe der Fernsehshow, die von Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren moderiert wurde. In der vergangenen Woche stieg der Marktanteil um über zwei Prozentpunkte an, nachdem man ‚Berlin Barbie‘ zum Ensemble dazu holte.In der vergangenen Woche schalteten 1,18 Millionen Zuschauer ein, nun wurden 0,82 Millionen Zuschauer gemessen und ProSieben verbuchte ein neues Allzeittief. Die Fernsehsendung aus dem Hause Redseven verzeichnete einen Marktanteil von 3,3 Prozent. Bei den jungen Zuschauern standen 0,49 Millionen auf der Uhr, die zu 7,9 Prozent Marktanteil führten. Die dritte Staffel verzeichnet mit Abstand die niedrigsten Werte des Formats.Ab 22.35 Uhr gingder Frage nach, warum Vin Diesel im wahren Leben alles andere als ein Adrenalin-Junkie ist und welche anderen Promi-Männer softer sind, als sie scheinen. Die Cross-Promo für «F9» brachte ProSieben 0,53 Millionen Zuschauer und 3,0 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,28 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil lag bei 6,5 Prozent.