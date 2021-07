Maybrit Illner verabschiedet sich vor 2,74 Millionen

Quotennews

Für die letzte Ausgabe vor der Sommerpause konnte die Redaktion den CDU-Kanzlerkandidatin Armin Laschet gewinnen.

In den vergangenen 15 Monaten war die gesellschaftspolitische Talkshowaufgrund der Corona-Pandemie und der anstehenden Bundestagswahl sehr gefragt. In der letzten Ausgabe vor der Sommerpause war der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet (CDU), zu Gast. 2,74 Millionen Menschen verfolgten die Diskussion „Zwischen Wirtschaften und Werten – wie geht Außenpolitik nach Merkel“. In den vergangenen vier Wochen lief es mit jeweils über drei Millionen Zuschauer allerdings etwas besser.Das Thema, in der auch Politwissenschaftlerin Daniela Schwarzer, der frühere Bundesaußenminister und Parteivorsitzender Sigmar Gabriel (SPD) und Christiane Hoffmann vom Spiegel dabei waren, fuhr einen Marktanteil von 13,9 Prozent ein. Beim jungen Publikum erreichte die Sendung eine Reichweite von 0,39 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 8,1 Prozent.Markus Lanz talke im Anschluss in seiner gleichnamigen Talkshow mit Grünen-Politiker Robert Habeck, den Journalisten Helena Bubrowski (FAZ) und Diana Zimmermann (ZDF-Studio London) sowie Infektiologe Professor Peter Kremsner. Die Sendung erreichte 1,61 Millionen Fernsehzuschauer und sorgte für 13,9 Prozent Marktanteil. Die Donnerstags-Ausgabe von «Markus Lanz» erreichte 0,33 Millionen junge Menschen, der Marktanteil belief sich auf 10,9 Prozent.