Sat.1-Nachmittag: «Lenßen übernimmt» für «Die Ruhrpottwache»

TV-News

Im vergangenen Jahr probierte Sat.1 das Format mit 20 Folgen aus, nun hat man Nachschub angekündigt.

Im Oktober 2020 startete Sat.1 eine neue Sendung mit dem Fachanwalt für Strafrecht Ingo Lenßen – mit Erfolg. Die Nachmittagssendunglag in der Zielgruppe teilweise weit jenseits der Zehn-Prozent-Marke, einige Ausrutscher bescherten den 20 Folgen allerdings einen Durchschnitt von 8,3 Prozent beim werberelevanten Publikum. Insgesamt holte man mit 1,03 Millionen Sehern ab drei Jahren sehr gut 7,5 Prozent Marktanteil. Nun hat der Bällchensender weitere Folgen des Scripted-Doku-Formats angekündigt.Ab Montag, 2. August, um 17:00 Uhr übernimmt der Kultanwalt und kämpft in der 30-minütigen Sendung um die Rechte des „kleinen Mannes“, wie Sat.1 das Konzept der Show beschreibt. Lenßen soll Soforthilfe bei existenziellen Problemen leisten und seinen Mandaten mit seinem besonnenen Sachverstand zur Seite stehen. Dabei werden Konflikte juristisch und menschlich gelöst, um den Alltag wieder ins Lot zu bringen.«Lenßen übernimmt» ersetzt ab August dann die Scripted-Realiy-Sendung «Die Ruhrpottwache – Vermisstenfahnder im Einsatz», die derzeit auf dem Sendeplatz zwischen 17:00 und 17:30 Uhr programmiert ist und sich zuletzt etwas schwertat und Ende Juni sogar auf 3,6 Prozent bei den Jüngeren abrutschte. Am Dienstag und Mittwoch kam die Sendung allerdings auf 8,0 und 8,8 Prozent Marktanteil und lag damit im Senderschnitt.