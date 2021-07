Pluto TV startet Serienoffensive

Vermischtes

Unter anderem sind «South Park» und «Beverly Hills 90210» im Programm des kostenfreien Streamingdienstes dabei.

Der kostenlose Streamingdienst Pluto TV hat Serienklassiker der 80er-, 90-er und 00er-Jahre angekündigt und schafft dafür sogar eigene 24-Stunden-Kanäle. Die Kultserienundbekommen jeweils ab 16. Juli ihren eigenen Channel, während die Animationsserieab dem 19. Juli auf Sendung geht. Ebenfalls neu ist die Sitcommit Michael J. Fox und die Sendung mit versteckter KameraDer Channel „Beverly Hills 90210“ zeigt zunächst die ersten vier Staffeln des amerikanischen Teenie-Dramas, das Talenten wie Luke Perry, Shannen Doherty und Tori Spelling internationale Bekanntheit brachte und die Höhen und Tiefen einer jungen Freundesgruppe an der noblen Adresse im kalifornischen Los Angeles begleitet. Auf dem „Wer ist hier der Boss?“-Kanal sind alle acht Staffeln der Sitcom mit Alyssa Milano und Tony Danza zu sehen. Gleiches gilt für den „Chaos City“-Kanal, der die Serie in voller Länge zeigt. Weitere Serien gibt es auf dem neuen Kanal „MTV Serie“, der seit dem 12. Juli verfügbar ist. Mit an Bord sind unter anderem die Titel «Faking it» und «Awkward».Die ersten 13 Staffeln des Dauerbrenners «South Park», der 1997 bei Comedy Central an den Start ging, laufen nun rund um die Uhr auf dem gleichnamigen Kanal des kostenfreien Streamingdienstes. Pluto TV ist im Browser sowie über die App in allen bekannten App Stores und via Smart TV verfügbar.