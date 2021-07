«Kampf der Realitystars» mit Allzeithoch

Quotennews

Zum Start der zweiten Staffel vom «Kampf der Realitystars» lief es so gut wie noch nie für das Format bei RTLZWEI.

2020 war das Formatsicherlich kein leichtes, wenn auch die Zahlen aus dem vergangenen Jahr zumeist ordentlich und für RTLZWEI nicht schlecht waren. In Summe war trotzdem die bisher beste Leistung mit insgesamt 1,03 Millionen Zuschauern bei der Folge vom 05. August 2020 zu notieren. Das beste Ergebnis in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen spielte sich am 12. August 2020 ab, hier konnte der Sender 0,63 Millionen Zuschauer binden. Einer dieser Rekorde ist nun Geschichte, denn mit dem gestrigen Start der zweiten Staffel des Formats ergab sich ein neuer Bestwert.Zur gestrigen Primetime konnte sich RTLZWEI bei 1,19 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 4,8 Prozent sicherlich die Hände reiben und der Erfolg sollte auch vor der Zielgruppe nicht Halt machen. Wenn es hier auch nicht zu einem neuen Einspiel-Rekord reichte, so wird man mit den 0,61 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe zufrieden sein. Der entsprechende Marktanteil von 9,6 Prozent weiß hier klar zu gefallen. Somit ist klar, dass der «Kampf der Realitystars» im internen Vergleich für Erfolg steht. Doch es reichte gestern zu noch mehr.Im Vergleich der Primetime-Formate steht RTLZWEI mit dem Start der neuen Staffel nämlich kurzerhand auf Platz zwei der privaten Primetime-Formate, geblickt auf die Gesamtreichweite. Mit absoluter Sicherheit mehr als nur ein Achtungserfolg. Die Krone sicherte sich hier RTL mit dem Start der «Bachelorette» und 1,27 Millionen Zuschauern. Ein großer Vorsprung ergab sich also keineswegs. Auch mit den 0,61 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe setzte sich der Sender aus Grünwald auf Platz zwei hinter RTL in puncto Zielgruppen-Reichweite der privaten Primetime-Formate. Kann der Sender diesen Stand in den kommenden Wochen halten, sind alle Kompasse auf Erfolg ausgenordet.