«Hotel der Herzen» geht nun doch auf Sendung

TV-News

Die bereits 2018 produzierte Sendung «Hotel der Herzen» findet nun doch einen Platz im RTL-Programm: Ab August ist die Hotelier-Kuppelshow auf RTLplus zu sehen.

Bereits im Sommer 2018 produzierte RTL die Kuppelshow «Hotel der Herzen», die es jedoch nie auf Sendung geschafft hat. Jetzt kündigte der Sender an, dass die Show nun doch einen Sendetermin bekommt, der jetzt feststeht: Ab Donnerstag, den 12. August, gibt es die Sendung auf RTLplus zu sehen. Zum Start werden gleich vier Ausgaben um 20:15 Uhr versendet.Inhaltlich geht es um die Suche nach der Liebe von alleinstehenden Hoteliers. RTL möchte ihnen dabei etwas auf die Sprünge helfen. Zu sehen sind Hoteliers von der See, dem Land, der Großstadt oder Schlosshotels, sie alle möchten in «Hotel der Liebe» ihre Pforten öffnen auf der Suche nach einem neuen Partner. Weshalb die Kuppelshow in keinen der Senderprogramme bislang eingebaut wurde, kann nur vermutet werden. Produziert wurde das Format von Norddeich TV, heute RTL Studios.Neben «Hotel der Herzen» gibt es demnächst eine weiteren Show-Neustart bei RTLplus , denn ab dem 11. August gibt es jeden Donnerstag um 20:15 Uhr zwei neue Folgen von «Mordmotiv Liebe – Wenn Paare töten». Zu sehen sind zehn Folgen der neusten sechsten Staffel als Free-TV-Premiere. Im Anschluss folgt wie üblich ein «Anwälte der Toten»-Doppelpack.