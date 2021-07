Nächster Sky-Pop-up-Sender: Diesmal steht «Fast & Furious» im Mittelpunkt

TV-News

Um Fans für den neuen Kinofilm «F9» einzustimmen, zeigt Sky alle acht Filme der «Fast & Furious»-Reihe auf Abruf. Im August kommt dann sogar ein eigener Pop-up-Sender.

Zur Einstimmung auf, der am Donnerstag in den Kinos anläuft, stellt Sky ab sofort alle bisherigen Rennstreifen der populären «Fast & Furious»-Reihe bei Sky Ticket und Sky Q zum Abruf bereit. Zusätzlich sorgt der Pop-up-Sender ‚Sky Cinema Fast & Furious‘ für konstante F&F-Unterhaltung, denn vom 20. bis zum 29. August laufen dort alle acht Filme rund um die Uhr.Die «Fast & Furious»-Reihe feiert zusätzlich zum Kinostart von «F9» auch ein Jubiläum, denn vor 20 Jahren war Vin Diesel erstmals als Dom Toretto in «The Fast and the Furious» auf der Kinoleinwand zu sehen. Dort war er der Anführer einer Straßencrew und zog mit seinen illegalen Highspeed-Machenschaften nicht nur die Zuschauer, sondern auch Paul Walker als Undercover-Cop in seinen Bann. Und mit steigender Beliebtheit wuchs auch die Film-Reihe Stück für Stück heran, sodass die Nachfolger «2 Fast 2 Furious» von 2003, «The Fast and the Furious: Tokyo Drift» aus dem Jahr 2006 und 2009 «Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile.» erschien. Danach erschien im zwei-Jahres-Takt ein neuer Film der Renn-Reihe. Mit ihnen kamen auch Superstars wie Dwayne Johnson, Jason Statham oder Charlize Theron in das Film-Franchise.Mit «Fast & Furious 9» kommt jetzt das neueste Abenteuer in die Kinos. Weshalb Sky Ticket dazu mit allen vorherigen Teilen die komplette Vorgeschichte liefert. Auf dem Pop-up Sender «Sky Cinema Fast & Furious» laufen die acht Filme in Dauerschleife und ersetzten somit vorübergehend den Sender Sky Cinema Special.