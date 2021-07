Freitags statt mittwochs: VOX zeigt vierte «The Good Doctor»-Staffel

TV-News

VOX hat einen neuen Sendeplatz für die schwächelnde Serie «The Good Doctor» gefunden und strahlt die vierte Staffel immer freitags aus.

ObQuoten-Besserung am Freitagabend für VOX bringt? Eine Antwort auf diese Frage gibt es ab dem 13. August, denn dann startet der Kölner Sender die Ausstrahlung der vierten Staffel des Medical-Dramas, dass in den vorherigen Runden immer mittwochs beim Sender mit der roten Kugel zu sehen war. In diesem Jahr muss sich VOX mit großen Problemen in der umkämpften Freitagsprimetime herumschlagen, nun sollen es Doppelfolgen der Serie aus dem Hause ABC richten.Allerdings hat die Serie selbst mit fallenden Einschaltquoten zu kämpfen. Während die erste Staffel vor drei Jahren teilweise noch zweistellige Marktanteile in der werberelevanten Zielgruppe einfuhr, rutschte die dritte Runde im Herbst 2020 auf durchschnittlich 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab.In der neuen Staffel, die insgesamt 20 Folgen umfasst, erreicht das Krankenhaus St. Bonaventure die Corona-Pandemie. Neben Freddie Highmore sind unter anderem auch Antonia Thomas, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Christina Chang und Hill Harper in weiteren Rollen zu sehen. Am Mittwoch bleibt auf dem Sendeplatz von «The Good Doctor» das derzeit programmierte «Bones – Die Knochenjägerin» bestehen. Einzig am 4. August ist auf dem Timeslot die TVNow-Serie «Mirella Schulze rettet die Welt» zu sehen ( Quotenmeter berichtete ).