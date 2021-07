«New Amsterdam» jetzt bei VOXup

TV-News

Die abgesetzte Serie «New Amsterdam» wird nun doch weitergesendet – und zwar auf auf VOXup. Im Pay-TV gibt es bei RTLpassion neues von «The Handmaid’s Tale» und jeden Donnerstag frische Starz-Dokumentationen.

Mit der Medical-Serie «New Amsterdam» lief es bei dem Sender VOX nicht mehr gut: unter drei Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten schließlich für das vorzeitige Ende im vergangenen November, nachdem nur wenige Episoden ausgestrahlt wurden. Jetzt möchte Schwestersender VOXup die restlichen Folgen, die noch nicht gezeigt wurden, übernehmen und strahlt diese am Samstagnachmittag aus. Ab dem 7. August läuft jeden Samstag um 16:30 Uhr die zweite Staffel, dabei sind gleich vier Episoden auf einmal geplant.In der Pay-TV-Sparte bei RTLpassion gibt es weitere Neuigkeiten. Diesen Sommer kommt die nächste Staffel «The Handmaid’s Tale» ins Programm. Wie auch im vergangenen Sommer mit der zweiten Runde soll diesen Sommer ab dem 10. August immer dienstags um 20:15 Uhr die dritte Staffel gezeigt werden. Als deutsche Erstausstrahlung wurde die dritte Staffel bereits 2019 bei Magenta TV ausgestrahlt und rund drei Monate davor im amerikanischen Raum bei der Plattform Hulu. Wann die dritte Staffel im Free-TV gezeigt wird, ist derzeit noch nicht bekannt, doch da Staffel zwei erst im Winter 2020 bei Tele5 erschien, müssen sich Fans vermutlich wieder bis diesen Winter auf die 13 neuen Episoden gedulden.Zudem nimmt RTLpassion demnächst jeden Donnerstag eine neue Starz-Doku als Sendepremiere ins Programm auf. Zum Start am 12. August um 20:15 Uhr gibt es «Men in Kilts» in Doppelfolgen. Dort werden sich die Stars aus «Outlander», Sam Heughan und Graham McTavish, auf eine Reise quer durch Schottland begeben. Mal steht die dortige Küche im Mittelpunkt, mal Tänze und ein andermal der Sport.