Peter Dinklages Firma unterschreibt Vertrag mit eOne

Wirtschaft

Estuary Films hat erst in der vergangenen Woche eine Doku-Serie für Netflix veröffentlicht.

Peter Dinklages und David Ginsbergs Produktionsbanner Estuary Films hat einen neuen First-Look-TV-Deal mit Entertainment One (eOne) abgeschlossen. Der mehrjährige Pakt sieht vor, dass das Unternehmen Fernsehserien für Fernsehen, Kabel und Streaming-Plattformen entwickelt. Der ehemalige HBO-Manager Brad Saunders, Leiter der Fernsehabteilung, wird die Partnerschaft für Estuary Films leiten."Wir könnten nicht begeisterter sein, mit Michael und seinem Team bei eOne zusammenzuarbeiten, die dafür bekannt sind, mit Talenten zusammenzuarbeiten, um innovatives, hochwertiges Fernsehen für ein weltweites Publikum zu entwickeln", sagte Dinklage, der vor allem durch seine Hauptrolle des Tyrion Lannister in «Game of Thrones» bekannt ist, in einem Statement. "Wir wissen, dass diese Partnerschaft eine unglaublich fruchtbare sein wird."In der vergangenen Woche veröffentlichte Netflix die Ko-Produktion der Firma, die auf den Namen «How to become a Tyrant» hört. Zahlreiche Filme sind seitens Estuary Films angekündigt, unter anderem zwei Projekte mit Peter Dinklage. Aber auch Glenn Close, Josh Brolin, Matt Dillon und Danny Glover arbeiten mit dem Studio zusammen.