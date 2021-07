«Die RTL Sommerspiele»: Özcan Cosar verletzungsbedingt ausgeschieden

TV-News

Für den Comedian hat RTL bereits Ersatz gefunden.

Alle Teilnehmer in ihren Disziplinen im Überblick:

Wenn kommende Woche die Olympischen Sommerspiele in Tokyo starten, sind die ersten Medaillen bereits vergeben worden. Zwar nicht in Japan, dafür aber in Leipzig, denn dort veranstaltet an diesem Wochenende, 16. und 17. Juli, RTL die, bei denen 30 Prominente in 14 Olympischen Disziplinen gegeneinander antreten. Einer von ihnen wollte auch Comedian Özcan Cosar sein, der im Klettern und Ringen um Gold kämpfen wollte. Daraus wird nun nichts, denn er hat sich beim Training einen Muskelfaserriss zugezogen, was einen Einsatz in der Liveshow verhindert.„Ich habe sehr eifrig trainiert. Ich war beim Speedklettern und wollte schnell zur Wand rennen, damit ich auch schnell hochklettern kann. Aber ich habe es nicht mal bis zur Wand geschafft. Schon beim dritten Schritt hat es 'Fatz' gemacht", beschreibt Cosar, wie es zur Verletzung kam, und fügt hinzu: „Ich hatte mich sehr gefreut, es wäre eine tolle Herausforderung gewesen. Ich werde aber auf jeden Fall nach Leipzig fahren und hoffe, dass alle Gas geben. Es ist Sport, es geht um ein faires Miteinander.“ Vermutlich wird er dann Timur Ülker besonders die Daumen drücken, der nun als einziger für die Türkei an den Start geht.Nichtsdestotrotz bleibt es bei 30 Teilnehmern, denn der Kölner Sender hat auf die Schnelle schon für Ersatz sorgen können, der weiß, wie es sich anfühlt, eine Olympische Goldmedaille um den Hals zu tragen. Beachvolleyballer Julius Brink wird nun in den Disziplinen Ringen und Klettern an den Start gehen. Er hat das Training bereits aufgenommen, ließ der Sender wissen. Moderiert werden die beiden Wettkampftage von Laura Papendick und Daniel Hartwich. Als Kommentatoren begleiten Elmar Paulke und Wolff-Christoph Fuss das Geschehen. Anna Fleischhauer, Angela Finger-Erben und Kai Ebel sind als Reporter:innen bei den Wettkämpfen hautnah dabei.Lilly Becker (NED): Schwimmen, Weitsprung, 400 Meter Lauf, 200 Meter SprintLuna Schweiger (GER): Fechten, Bogenschießen, 400 Meter LaufAlessandra Meyer-Wölden (USA): Weitsprung, Bogenschießen, FechtenSabrina Mockenhaupt (GER): Schwimmen, Kanu, FechtenNina Moghaddam (IRI): Rhythmische Sportgymnastik, Fechten, Bogenschießen, 400 Meter LaufEvelyn Burdecki (POL): Weitsprung, Kanu, Fechten, 400 Meter LaufEkaterina Leonova (RUS): Schwimmen, Weitsprung, Fechten, 200 Meter SprintRenata Lusin (RUS): Rhythmische Sportgymnastik, Weitsprung, Kanu, 400 Meter LaufChristina "LaFee" Klein (GRE): Schwimmen, Fechten, BogenschießenNatalia Avelon (POL): Schwimmen, Bogenschießen, 200 Meter SprintChristina Luft (KGZ): Rhythmische Sportgymnastik, Weitsprung, Bogenschießen, 400 Meter LaufSandy Mölling (USA): Kanu, BogenschießenSarah Valentina Winkhaus (ITA): Rhythmische Sportgymnastik, Kanu, 400 Meter LaufBella Lesnik (GER): Schwimmen, 200 Meter SprintJasmin Wagner (CRO): Kanu, Fechten, 200 Meter SprintKevin Großkreutz (GER): Tischtennis, 60 Meter Hürden, BahnradTim Wiese (GER): Tischtennis, 200 Meter SprintEvil Jared (USA): Ringen, Klettern, 400 Meter Lauf, 200 Meter SprintMatthias Steiner (GER): Tischtennis, Schwimmen, BahnradThorsten Legat (GER): Ringen, Klettern, BahnradMarcus Schenkenberg (NED): Tischtennis, SchwimmenGil Ofarim (ISR): Tischtennis, 60 Meter Hürden, Klettern, 400 Meter LaufValentin Lusin (RUS): Ringen, Schwimmen, Klettern, BahnradPrince Damien (RSA): 60 Meter Hürden, Klettern, 200 Meter Sprint, 400 Meter LaufJulius Brink (GER): Ringen, KletternTijan Njie (TUN): Tischtennis, 60 Meter Hürden, Bahnrad, 400 Meter LaufPascal Hens (GER): Tischtennis, 60 Meter Hürden, 200 Meter SprintTimur Ülker (TUR): Tischtennis, Bahnrad, 200 Meter SprintDavid Odonkor (GER): Schwimmen, BahnradJoey Heindle (SUI): Schwimmen, 60 Meter Hürden, KletternAlain Frei (SUI): Schwimmen, Klettern, 200 Meter Sprint