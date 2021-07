Vivian Dittmar: Konsum aktiviert im Gehirn unser Belohnungssystem

Interview

Weniger ist mehr: Quotenmeter sprach mit der Autorin, Gründerin der Be the Change-Stiftung und Impulsgeberin für kulturellen Wandel über echten Wohlstand.

In unserer Gesellschaft definieren wir Wohlstand vorrangig über Geld, Besitz und Status. Diese sehr materialistische Definition von Reichtum blendet aus, dass viele menschliche Bedürfnisse nicht mit Geld zu erfüllen sind. Indem wir uns stark auf das Maximieren von materiellem Reichtum konzentrieren, opfern wir unbewusst und unbeabsichtigt immer mehr davon, was das Leben wirklich reich und schön macht: Zeit für Müßiggang, erfüllende Beziehungen, gelebte Kreativität, Kontakt mit der unbändigen Schönheit der Natur und dem Mysterium des Lebens selbst.Wenig Dinge können eine gute Voraussetzung sein, um sich mehr auf nicht-materiellen Wohlstand auszurichten. Ich kenne aber auch Menschen, die viele Dinge um sich haben und innerlich reich sind. Es kommt also offenbar weniger auf die Anzahl der Dinge an, als auf unser Verhältnis zu ihnen. Sind wir versklavt von der Fürsorge für diesen Besitz? Sind wir vereinnahmt von der Zeit, die uns ständig zu fehlen scheint, um all diese Dinge auch zu nutzen? Dann ist es sicher sinnvoll, auszumisten.Hinter diesem weit verbreiteten Phänomen steckt eine Suchtdynamik. Konsum aktiviert im Gehirn unser Belohnungssystem. Es werden Glückshormone ausgeschüttet und wir erleben einen kurzen Kick. Dieser ebbt jedoch bald ab, weshalb wir schon bald den nächsten Kick brauchen. Und genau wie bei anderen Süchten gibt es einen Gewöhnungseffekt, so dass wir immer stärkere Kicks brauchen.Das eigentliche Problem ist jedoch ein anderes: das kapitalistische System ist sensationell gut darin, uns Kicks zu verkaufen, ohne unsere eigentlichen Bedürfnisse zu befriedigen. In der Werbung kann man das sehr gut sehen. Diese verspricht uns nicht nur ein Konsumerlebnis, sondern meistens auch die Erfüllung eines emotionalen oder sozialen Bedürfnisses: wir sind plötzlich beliebt, erfolgreich oder attraktiv. Genau dieses Versprechen kann ein Softdrink, ein Deo oder ein Auto jedoch nicht halten.Es gibt am derzeitigen Umgang mit der Pandemie viel zu kritisieren, was ja auch ausführlich geschieht. Ob das konkret ein Fehlschuss ist oder nicht, ist hierbei eine Detailfrage, die ich persönlich nebensächlich finde. Viel wichtiger ist die Feststellung, dass soziale Kontakte natürlich sehr wichtig für uns sind und eine radikale Einschränkung hohe Kollateralschäden mit sich bringt: Depressionen, Angsterkrankungen und Einsamkeit nehmen epidemische Ausmaße an. Ob diese ausreichend berücksichtigt wurden, ist fraglich. Wir tendieren als Gesellschaft ja nicht nur dazu, Wohlstand materiell zu definieren, sondern auch uns selbst. Daher steht beim Thema Gesundheit immer der körperliche Aspekt im Vordergrund. Wir betrachten und behandeln uns als Bio-Maschine. Das ist einer der vielen blinden Flecken, die durch die Pandemie überdeutlich wurden. Mir persönlich gefällt, wie stark uns allen bewusst wurde, wie sehr wir auf soziale Kontakte und Nähe angewiesen sind. Das ist eine Chance, dem in Zukunft eine höhere Priorität einzuräumen.Gewiss, weise Worte, insbesondere in einer Krisenzeit wie dieser. Doch auch der Beruhigungseffekt von Geld ist begrenzt. Es beruhigt soweit es materielle Bedürfnisse absichern kann. Das ist natürlich wichtig. Doch darüber hinaus hilft es uns nicht weiter. Emotionale Sicherheit können wir im Geld beispielsweise nicht finden. Dafür brauchen wir gesunde, erfüllende Beziehungen mit Menschen, denen wir nichts vorspielen müssen und auf die wir uns wirklich verlassen können. Diese Qualität des Miteinanders hat in den reichen Industrienationen in den letzten Jahrzehnten beständig abgenommen.Die unsichtbare Armut, die ich in meinem Buch auch beschreibe, ist eine innere Armut. Sie hat nichts mit einem Elektroauto oder meinem Stromanbieter zu tun. Sie äußert sich beispielsweise in den bereits thematisierten Süchten, den steigenden psychischen Krankheiten, der zunehmenden Einsamkeit.Die Energie- oder die Verkehrswende sind gesamtgesellschaftliche Herausforderungen, vor denen wir stehen, letztlich global. Es ist ein großer Fehler des derzeitigen Systems, dass es ein Luxus ist, die eigenen Grundbedürfnisse zu erfüllen, ohne die eigenen ethischen Grundwerte zu verraten. Es sollte keine Frage der persönlichen Prioritäten sein, ob wir unseren Enkelkindern einen Planeten überlassen, der ein gutes Leben ermöglicht. Hier braucht es drastische Veränderungen, vor allem in der Subventionspolitik. Die aktuelle Politik verzerrt die realen Kosten, so dass es günstiger wirkt, beim Discounter einzukaufen als im Bio-Laden. Für den einzelnen trifft das zu, doch gesamtgesellschaftlich zahlen wir drauf, durch die kaputten Ökosysteme oder die ausgebrannten Menschen. Diese so genannten externalisierten Kosten tauchen in keiner Bilanz auf, doch die Rechnung zahlen wir alle und natürlich die zukünftigen Generationen.