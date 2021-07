Nele Würzbach bleibt Axel Springer treu

Köpfe

Erst vergangene Woche kündigte die Moderatorin ihren Bild-Abschied an – ohne einen genauen Plan zu haben. Dies hat sich mittlerweile geändert. Ihr Weg zur Arbeitsstätte bleibt gleich.

Vor wenigen Tagen hat Nele Würzbach ihren Abschied bei der Bild via Instagram angekündigt – etwas überraschend, schließlich geht am 22. August der lineare Sender der Boulevardzeitung an den Start, wo sicherlich auch Arbeit für die «Bild Live»-Moderatorin über geblieben wäre. Stattdessen erklärte sie, dass sie schon vor längerer Zeit gekündigt habe und nun „keinen anderen Plan“ habe. Keine Woche später wartete Würzbach nun doch mit einem auf – verkündet wieder über Instagram.Am Mittwoch habe sie ihren letzten Arbeitstag bei Bild und ab Montag wechselt sie zu den Kollegen des Nachrichtensenders Welt, die im gleichen Gebäude in Berlin sitzen. Damit bleibt ihr morgendlicher Weg zur Arbeit der gleiche. Wann sie wieder vor der Kamera stehen wird, steht allerdings noch nicht fest, sie werde zunächst in alle Systeme eingelernt, wie sie in ihrer Instagram-Story erklärte.„Und dann bin ich hoffentlich auch ganz schnell für euch auf Sendung mit allen Nachrichten“, so Würzbach und fügte an: „Ich freue mich sehr bei Axel Springer zu bleiben und möchte noch einmal ‚Danke‘ für sieben Jahre bei Bild sagen.“