Lilly Singh übernimmt eine Rolle in «Dollface»

US-Fernsehen

Das ist ihre erste schauspielerische Rolle seit dem Ende ihrer Late-Night-Show.

Die Moderatorin und Schauspielerin Lilly Singh übernimmt in der zweiten Staffel der Hulu-Comedyeine Rolle. Singh wird eine queere Barbesitzerin namens Liv spielen, die sowohl eine Beziehung als auch ein Geschäftsprojekt mit Stella (Shay Mitchell) anstrebt. Dies ist die erste gebuchte Rolle der Schauspielerin seit der Beendigung ihrer Late-Night-Sendung «A Little Late With Lilly Singh», die zwei Jahre lang auf NBC lief.Die zweite Staffel der ABC-Signature-Show wird derzeit in Los Angeles produziert und soll 2022 Premiere haben. Jordan Weiss und Kat Dennings fungieren als ausführende Produzenten neben Showrunnerin Michelle Nader sowie Margot Robbie, Brett Hedblom, Tom Ackerley, Bryan Unkeless, Scott Morgan, Nicole King und Stephanie Laing.«Dollface» wurde von Jordan Weiss entwickelt und handelt von einer jungen Frau namens Jules («2 Broke Girls»- und «WandaVision»-Star Kat Dennings), die nach einer Trennung versucht, längst vergessene Frauenfreundschaften wieder aufleben zu lassen, während sie mit ihrer eigenen Realität kämpft.