Jerry OConnell wird «The Talk»-Moderator

US-Fernsehen

Der Film- und Serienstar folgt auf Sharon Osbourne, die den Talk verlassen hat.

Der Filmstar Jerry O’Connell stößt zum Moderatoren-Ensemble der Daily-Talkshowhinzu. O’Connell ist somit der erste männliche Part und folgt drei Monate nach dem Ausstieg von Sharon Osbourne. «The Talk» deutete die Neuigkeiten im Vorfeld der Mittwochsfolge mit einem Twitter-Post an. "Nicht verpassen! Wir haben einige GROSSE NEUIGKEITEN in der heutigen Show.""Es macht Spaß, und es funktioniert, und wir werden eine Menge Spaß haben", sagte O'Connell während der Ankündigung in der Mittwochsfolge. Seine Ergänzung kommt, nachdem er in den letzten Monaten häufig als Gastmoderator fungierte. O'Connell erweitert das Team von Co-Moderatoren, zu dem bereits Sheryl Underwood, Carrie Ann Inaba, Amanda Kloots, Eve und Elaine Welteroth gehören.Osbourne verließ die Sendung im März, nachdem sie unter Beschuss geraten war, weil sie Piers Morgans kontroverse Kommentare über die Herzogin von Sussex Meghan Markle verteidigt hatte. Bevor er «Good Morning Britain» verließ, sagte Morgan, dass er Markles Behauptungen über Mobbing durch die königliche Familie oder dass sie Selbstmordgedanken habe, nicht glaube.