Neue «Rosins Restaurants»-Folgen ab August

Ab Anfang August räumt der Sternekoch wieder auf. Sein erster Einsatz wird dann in Neuötting sein.

Frank Rosin macht sich einmal mehr auf den Weg, um angeschlagene Restaurants kurz vor der Pleite zu helfen und in eine erfolgreichere Richtung zu schicken. Ab Donnerstag, den 5. August, sendet Kabel Eins neue Folgen der Doku-Soap. Dann führt ihn sein Weg ganz in den Süden nach Neuötting an der österreichischen Grenze.Dort haben sich das Ehepaar Alex und Robert Gerich 2019 einen Traum erfüllt und eine fast zwei Jahre leerstehende Immobilie übernommen und daraus das Restaurant „AN(GERICH)TET“ gemacht. Allerdings befindet sie sich in einem katastrophalen Zustand, was die Renovierungsarbeiten zu einem Härtetest für die gesamte Familie machten. Ein Jahr später dann der nächste Schlag für die Gastronomen. Die Corona-Pandemie schickt Deutschland und damit auch seine Restaurants in den ersten Lockdown. Der gelernte Metzger Robert muss währenddessen in der Küche noch einiges von Frank Rosin lernen. Ob es ihm gelingt sein Wissen zu vermitteln, zeigt Kabel Eins ab 20:15 Uhr.Zuletzt gab es vier neue Ausgaben der Sendung ab Mai zu sehen, die im Durchschnitt für 0,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sorgten und einen Marktanteil von 2,6 Prozent verbuchten. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,37 Millionen Zuschauer ein, dies entsprach einer Sehbeteiligung von soliden 5,1 Prozent.