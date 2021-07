«Hangover»-Star Galifianakis versteckt bei sich bei ProSieben

3 Quotengeheimnisse

Unterdessen ist «Die Sendung mit der Maus» eine der erfolgreichsten Sendungen am Sonntag bei den unter 50-Jährigen.

Schon seit März wiederholt der Fernsehsender ProSieben die von Louis C.K. entwickelte Sitcom am Dienstagmorgen zwischen 04.30 und 05.30 Uhr. Die Serie mit «Hangover»-Star Zack Galifianakis fuhr in dieser Woche 0,05 und 0,04 Millionen Zuschauer ein. Die beim Sender FX angesiedelte und von 20th Century Fox Television produzierte Serie kam bei der roten Sieben auf 0,03 und 0,01 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei schlechten 4,8 und 2,1 Prozent.Auch weiterhin ist die TV-Show des Westdeutschen Rundfunk Köln eine der erfolgreichsten Sendungen bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Sonntag holte Das Erste nur zwischen 19.20 und 23.15 Uhr höhere Werte. Die Produktion, die um 09.30 Uhr ausgestrahlt wurde, verbuchte 0,37 Millionen junge Zuschauer und 20,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt waren 1,17 Millionen Zuschauer dabei, dies sorgte für 15,3 Prozent Marktanteil.Die japanische Anime-Serie überzeugte am späten Mittwochabend bei ProSieben Maxx . Die erste von drei Episoden kam auf 0,12 Millionen Zuschauer und fuhr 1,6 Prozent Marktanteil, der zweite Teil, der ab 23.10 Uhr gesendet wurde, fuhr schon 0,13 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verbesserte sich auf 1,9 Prozent. Die dritte Geschichte kam sogar auf 2,6 Prozent, es wurden 0,10 Millionen Umworbene ermittelt. Insgesamt waren 0,13 Millionen Zuschauer dabei.