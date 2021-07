Weder Merkel noch Stoiber locken viele Zuschauer zu Sat.1

Quotennews

Der TV-Sender Sat.1 strahlte eine zweieinhalbstündige Dokumentation aus. Danach war Edmund Stoiber in der «akte» zu Gast. Die Reichweiten waren überschaubar.

Am 26. September 2021 wählen die Bürger der Bundesrepublik Deutschland ein neues Parlament. Angela Merkel wird zwar bis zur Bildung der neuen Regierung geschäftsführend im Amt bleiben, aber nach 16 Jahren Kanzlerschaft endet ihre Zeit als Trägerin des dritthöchsten Amts in Deutschland. Sat.1 setzte am Dienstag zwischen 20.15 und 22.40 Uhr aufDie Dokumentation, in der unter anderem Wolfgang Bosbach, Gregor Gysi und Kai Diekmann (Ex-Bild-Chef) zu Wort kamen, erreichte 1,04 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und fuhr einen Marktanteil von 4,2 Prozent ein. Die Sendung, in der auch Ex-Ministerin Annette Schavan, Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert und Uschi Glas ihre Meinung abgaben, erreichte 0,42 Millionen junge Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei mittelmäßigen sieben Prozent.In derbegrüßte Moderatorin Claudia von Brauchitsch den ehemaligen Ministerpräsidenten von Bayern, Edmund Stoiber. 0,52 Millionen Zuschauer verfolgten die Sendung, die auf 3,3 Prozent Marktanteil kam. Die Produktion des Senders fuhr nur 0,21 Million junge Menschen ein, der Marktanteil belief sich auf 4,9 Prozent.