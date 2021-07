Netflix und Universal arbeiten weiterhin zusammen

US-Fernsehen

Das Unternehmen wird den Lizenzvertrag für Animationsfilme erweitern.

Netflix und Universal Filmed Entertainment Group, eine Comcast-Firma, verlängern die Streaming-Rechte an den Animationsfilmen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Damit kann das in Kalifornien ansässige Unternehmen weiterhin auf Minions, Shrek und andere Actionhelden zurückgreifen. Netflix darf nach einem viermonatigen Exklusivzeitraum von Peacock die neuen Filme ausstrahlen. Zu Universal Pictures gehört auch Dreamworks Animation.Die Netflix-Verlängerung kommt eine Woche nach der Ankündigung von Universal, das Pay-one-Filmfenster für Spielfilme von HBO zu Peacock zu verlegen, um den neuen Dienst zu unterstützen. Die Filme von Universal waren seit 2005 auf HBO veröffentlicht worden. Das Studio hat außerdem kürzlich einen Lizenzvertrag für seine Live-Action-Filme mit Amazons Prime Video und IMDb TV unterzeichnet."Netflix war ein großartiger Partner und wir sind begeistert, unsere Beziehung zu erweitern", sagte Peter Levinsohn, Vice Chairman und Chief Distribution Officer der Universal Filmed Entertainment Group. "Die Universal Filmed Entertainment Group produziert einige der größten animierten Franchises und kühnsten Originalfilme von einigen der einflussreichsten, wirkungsvollsten und inspirierendsten Schöpfer der Branche. Diese spannende Vereinbarung zeigt einmal mehr, wie wichtig diese Inhalte für unsere Vertriebspartner sind, um ihr Publikum zu vergrößern und das Beste an Unterhaltung zu bieten."