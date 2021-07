Nicolas Cage wird nicht Joe Exotic spielen

US-Fernsehen

Amazon hat das Projekt «Tiger King» auf Eis gelegt.

Der Streamingdienst von Amazon hat wohl die Serie umauf Eis gelegt. Das Projekt, in dem der Oscar-gekrönte Schauspieler Nicolas Cage den Exzentriker Joe Exotic verkörpern sollte, wird also nicht zu Stande kommen. Quellen, die dem Studio nahestehen, sagen, dass das Projekt, das von Imagine und CBS Studios produziert wird, an andere Anbieter verkauft werden könnte.Der Streaming-Anbieter Peacock hat seine eigene erzählerische Umsetzung der «Tiger King»-Geschichte mit Kate McKinnon und John Cameron Mitchell als Hauptdarsteller an Bord in der Pre-Productions-Phase. Vermutlich glaubt Amazon nicht an zwei Versionen, die zur selben Zeit erscheinen."Wir sollten die Sache klarstellen", sagte Cage gegenüber Variety. "Ich habe zwei exzellente Skripte gelesen, die ich tatsächlich für exzellent hielt, aber ich denke, dass Amazon letztendlich das Gefühl hatte, dass es sich um ein Material handelt, das in die Vergangenheit gehört, weil es so lange gedauert hat, bis es zusammenkam. Sie hatten an einem Punkt das Gefühl, dass es ein Blitz in einer Flasche war, aber dieser Punkt ist inzwischen in weite Ferne gerückt und ist nicht mehr relevant."