RTLZWEI präsentiert ab August neue «Grip»-Ausgaben

TV-News

Im Fokus der ersten Folge steht ein Duell zwischen BMW und Alfa Romeo.

RTLZWEI hat eine „fulminante Rückkehr aus der Sommerpause“ der sonntäglichen Sendungangekündigt. Neue Folgen soll es ab 1. August im Wochentakt ab 18:15 Uhr geben, die von Moderator und Gebrauchtwagenexperte Det Müller, Rennfahrer Matthias Malmedie, E-Auto Experte Alex Bangula, der Testfahrer Niki Schelle sowie Luxusautohändler Hamid Mossadegh begleitet werden.Zum Auftakt der neuen Folgen liefern sich Malmedie und Rennfahrerin Sophia Flörsch mit den beiden über 500 PS-starken Power-Limos BMW M3 Competition und Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ein beinhartes Duell. Der Sportwagen aus München kommt mit seinen 510 Pferdestärken in weniger als vier Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde. Ob Malmedie seine Kontrahentin damit abhängen kann? Denn auch ihr Alfa Romeo hat 510 PS unter der Haube.Erstmals ging das Magazin 2007 auf Sendung, mittlerweile wurden über 500 Folgen gesendet. Jede Woche zeigt das Moderatoren-Team der Burda-Studios-Pictures-Produktion die heißesten Auto-Trends, wagt rasante Versuche und gibt Tipps rund um die Motorwelt. Zuletzt holten auch alte Folgen ansehnliche Werte. Am vergangenen Sonntag verfolgten 0,62 Millionen das Motormagazin, was dem Grünwalder Sender 5,6 Prozent in der Zielgruppe bescherte.