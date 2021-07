Kalifornien will Hollywood fördern

Wirtschaft

Unter anderem sollen bis zu 330 Millionen US-Dollar an Förderungen fließen.

Schon im Mai kündigte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom an, dass man zusätzlich 30 Millionen US-Dollar für das staatliche Film- und TV-Steuergutschriftprogramm anbieten werde. Newsom und die Kollegen haben sich auf einen Kompromiss von 330 Millionen US-Dollar geeinigt. Die Mayor-Marken können unter anderem von dem Geld 150 Millionen US-Dollar ausgeben, um neue Studios zu bauen."Ich bin sehr aufgeregt", sagte Senator Anthony Portantino, der Glendale und Burbank repräsentiert und sich für den Bauanreiz eingesetzt hat. "Wenn wir mehr Kapazitäten bauen, führt das zu mehr Produktionen und mehr Arbeitsplätzen." Das neue Geld kommt zu den 330 Millionen Dollar an Steuergutschriften hinzu, die der Staat bereits jedes Jahr an Hollywood vergibt. Der Geldsegen kommt zu einer Zeit, in der der Staat einen rekordverdächtigen Haushaltsüberschuss von 75 Milliarden Dollar ausgibt, darunter Milliarden für Obdachlosigkeit, soziale Dienste und Bildung.