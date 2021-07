Vince Gilligan verlängert seinen Sony-Vertrag

US-Fernsehen

Der «Breaking Bad»-Macher bleibt seiner Firma treu.

«Better Call Saul»- und «Breaking Bad»-Schöpfer Vince Gilligan wird weitere vier Jahre bei Sony Pictures Television bleiben und hat seinen bestehenden Gesamtvertrag mit dem Unternehmen verlängert. Gilligan und Sony arbeiten jetzt schon mehr als 15 Jahre zusammen. Er wird weiterhin als Co-Showrunner von «Better Call Saul» an der Seite von Co-Schöpfer Peter Gould für die sechste und letzte Staffel des AMC-Dramas fungieren und wird außerdem über seine Firma High Bridge Productions ein neues Projekt für das Studio entwickeln."Kürzlich habe ich mit meinen exzellenten Agenten (bei ICM Partners) gesprochen, und sie haben mich daran erinnert, dass mein aktueller Vertrag ausläuft. Ich habe vielleicht zwanzig Sekunden lang über meine Optionen nachgedacht und mich dann entschieden, den Vertrag zu verlängern", sagte Gilligan in einem Statement. "Es war ein Kinderspiel: Sony ist sehr großzügig zu mir, sie sind ein großartiger Ort zum Arbeiten und ich mag jeden dort, von Tony Vinciquerra, Jeff Frost und Jason Clodfelter bis hinunter. Außerdem bin ich nach 15 Jahren nur noch ein Jahrzehnt davon entfernt, einen goldenen Walkman zu bekommen." Bislang hat «Better Call Saul» vier PGA-Notierungen, eine DGA-Nominierung, 15 WGA-Nominierungen (und zwei Siege), 40 Primetime-Emmy-Award-Nominierungen und einen Peabody Award erhalten."Unsere Beziehung zu Vince ist außerordentlich selten in diesem Geschäft", fügten Frost, Präsident von SPT Studios, und Clodfelter, Co-Präsident von SPT Studios, hinzu. "Er ist ein integrales Mitglied der Sony Pictures Familie, ein unnachahmliches kreatives Genie in allem, was er tut, und ein bemerkenswerter Freund. Er hat maßgeblich zum Erfolg von Sony Pictures Television beigetragen und Worte können nicht ausdrücken, wie sehr wir uns freuen, dass Vince weiterhin bahnbrechende und bedeutsame Geschichten mit uns erschaffen wird."