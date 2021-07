«Wer wird Millionär?»: Gemeinsam reicht es nicht zum Quotensieg

Quotennews

RTL musste sich zu Beginn der Primetime bei den 14- bis 49-Jährigen dem Ersten geschlagen geben. Für die Magazine «Punkt 12» und «Extra» lief es dafür umso besser.

Bei RTL kehrte am Montagabend die Quizshowins Programm zurück. Allerdings gab es keine reguläre Ausgabe, sondern erstmals wurde ein Sommerspecial mit dem Zusatz «Gemeinsam holen wir die Million» versendet. In der Sendung kämpften 3er-Teams gemeinschaftlich um den Hauptgewinn und teilten sich am Ende den Gewinn. Der Twist dabei war, dass jeder Spieler einzeln und nacheinander an der Reihe war, getauscht werden durfte aber nur bevor die nächste Frage gestellt wurde. Jeder darf aber nur einmal auf dem Kandidatenstuhl seine Chance ergreifen. Statt des Telefon-Joker gab es in der zweistündigen Sendung den „Team-Joker“, bei dem sich alle Teammitglieder beraten durften.Neben den Rate-Trios wollten 3,17 Millionen Zuschauer ab drei Jahren auf dem heimischen Sofa die Antworten auf Günther Jauchs Fragen wissen. Dies entsprach einem Marktanteil von sehr guten 12,6 Prozent. In der Zielgruppe verbuchte der Kölner Sender eine Sehbeteiligung von ausbaufähigen 10,8 Prozent. Die Reichweite belief sich auf 0,65 Millionen. Damit musste man sich dem Spielfilm «Monsieur Claude 2» ► im Ersten geschlagen geben, der insgesamt zwar „nur“ 3,12 Millionen unterhielt, bei den Jüngeren aber 0,75 Millionen unterhielt und damit 12,4 Prozent Marktanteil einfuhr. Im Anschluss sorgtenoch für 1,73 Millionen Zuschauer, der Zielgruppenanteil stieg auf 13,0 Prozent. Dies war der drittbeste Wert in diesem Jahr für die wöchentliche Sendung. Auf dem Gesamtmarkt rutschte die von Nazan Eckes moderierte Sendung auf 9,3 Prozent.Am Mittag gingin die zweite Woche mit verlängerter Sendezeit. Die Ausweitung auf drei Stunden tat dem Magazin zu Beginn der vergangenen Woche gut, denn am Montag und Dienstag wurden jeweils über 14 Prozent in der werberelevanten Gruppe gemessen, an den beiden Folgetagen fiel der Wert allerdings auf unter zehn Prozent, ehe die Quote am Freitag bei 14,1 Prozentpunkten landete. Diesmal standen mit 0,55 Millionen Gesamtzuschauern 14,6 Prozent in der Zielgruppe zu Buche. Insgesamt fiel der Wert mit 7,7 Prozent solide aus.