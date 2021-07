Showtime bestellt «I Love This For You»

US-Fernsehen

Die Darstellerin Cybill Shepherd steigt aus dem Programm aus.

Der Pay-TV-Sender Showtime hat die halbstündige Comedy-Seriein Auftrag gegeben, das Format basiert auf die Geschichte des ehemaligen «Saturday Night Live»-Stars Vanessa Bayer, die an Leukämie in ihrer Kindheit erkrankt war. Bayer ist Co-Creatorin der Serie und wird sie als ausführende Produzentin und Hauptdarstellerin begleiten.Molly Shannon, eine ehemalige «SNL»-Darstellerin, wird ebenfalls mitspielen, während Cybill Shepherd, die ursprünglich als Gegenspielerin von Bayer und Shannon vorgesehen war, das Projekt verlassen hat. Ihre Rolle wird neu besetzt werden. Bayer hat «I Love This For You» zusammen mit Jeremy Beiler («Saturday Night Live», «Inside Amy Schumer») kreiert, der auch als ausführender Produzent fungieren wird."Ich bin so begeistert, diese Serie mit Showtime zu machen und dass sich all die Stunden, die ich als Kind zu Hause verbracht habe, endlich auszahlen", sagte Bayer in einem Statement. "Es war ein absoluter Traum, und mein Co-Schöpfer, Jeremy Beiler, und ich sind dem gesamten Kreativteam so dankbar, dass wir so glücklich sind, mit ihnen zusammenzuarbeiten."