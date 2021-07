Cedric the Entertainment moderiert Emmys

US-Fernsehen

Bereits am Dienstagnachmittag werden die Nominierungen bekannt gegeben.

Diesen Tag markierten sich viele Medienschaffende im Kalender: Am Dienstag werden die Nominierungen für die 73. Primetime Emmy Awards bekannt gegeben. Die Verleihung wird am 19. September 2021 bei CBS ausgestrahlt und der TV-Star Cedric the Entertainer wird durch das Programm führen.Der Komiker spielt die Hauptrolle in der Serie «The Neighborhood», die bei CBS am Montagabend ausgestrahlt wird. Hudlin Entertainment und Done+Dusted (das vierte Jahr in Folge für diese Produktion) sind zurück, um die Emmys zum zweiten Mal gemeinsam zu leiten. "Seit ich ein kleiner Junge war, der neben seiner Großmutter kauerte, war das Fernsehen immer mein verlässlicher Freund, daher ist es eine enorme Ehre für mich, die diesjährigen Emmy Awards zu moderieren", sagte Cedric the Entertainer in einem Statement."Während der Achterbahnfahrt des Jahres, die wir alle durchlebt haben, hat das Fernsehen uns geholfen, als Gesellschaft verbunden zu bleiben wie nie zuvor. Es hat uns nicht nur unterhalten, sondern wie immer geholfen, unsere Augen zu öffnen, uns zu erziehen und hoffentlich zu einem besseren Verständnis dessen geführt, wer wir als Volk sind. Ich kann es kaum erwarten, die Bühne zu betreten, um all die großartigen Shows und Aufführungen zu feiern, die uns im vergangenen Jahr zum Lachen, Weinen, Tanzen und Singen gebracht haben."