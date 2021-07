ZDF informiert über Nachhaltigkeit mit «Green Steps»

Vermischtes

Tipps, Tricks und Formate zu dem Thema Nachhaltigkeit zeigt das ZDF in dem neuen YouTube-Kanal «Green Steps» und in der ZDFmediathek.

Das ZDF macht einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit mit dem neuen YouTube-Kanal. Dort klären die Bloggerin und Autorin Shia Su und Journalistin sowie Moderatorin Anna Schuck in zwei Formaten über Nachhaltigkeit auf und geben viele Tipps und Informationen für Nachhaltigkeit im Alltag. Sinn des Kanals: Er soll Inspiration und Anreize für erste kleine «Green Steps» bieten, anstatt einen großen Sprung in Richtung Nachhaltigkeit.Übermittelt werden die kleinen Schritte zum einen in dem Format «The Greenhorns», indem sich Familien den alltäglichen Herausforderungen zum Thema Nachhaltigkeit stellen. In den zehn bis zwölf Minuten langen Episoden müssen sich die Teilnehmer unterschiedlichen Aufgaben stellen und Lösungen für Lebensmittelverschwendung im Haushalt, dem nachhaltigen Grillen oder dem ökologischen Fußabdruck des Haustiers ausdenken. In dem zweiten Format «kurz&knackig» werden den Zuschauern konkrete Ideen für ein nachhaltigeres Leben präsentiert. Auch hier werden in diesmal kompakterer Form, alltägliche Themen behandelt: von nachhaltigen Zimmerpflanzen über selbstgemachte Hafermilch bis hin zu nachhaltigen Finanzanlagen.Der Chefredakteur des ZDF Peter Frey sagt zu dem neuen nachhaltigen YouTube-Kanal: „Das Thema ist im ZDF sehr präsent und wird zum Beispiel in den Umwelt-Dokumentationen von «planet.e», dem konstruktiven Magazin «plan b», bei «Volle Kanne» oder in den aktuellen Nachrichtensendungen von vielen Seiten betrachtet. Mit unserem neuen YouTube-Kanal «Green Steps» haben wir nun ein neues Angebot zu diesem großen gesellschaftlichen Thema und blicken dabei besonders auf die Fragen, die sich im Alltag stellen. Die Inhalte sind auf die Zielgruppe abgestimmt: In ausgiebigen Interviews haben wir ihre Bedürfnisse und ihre Mediennutzung untersucht.“Die Videos des Formates «Greenhorns» werden jeweils immer mittwochs um 17:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal und in der ZDFmediathek zu finden sein. Jeden Freitag um 18:00 Uhr gibt es dann die Tipps und Tricks im Format «kurz&knackig» um 18:00 Uhr. Premiere ist am Mittwoch, dem 21. Juli 2021, dort werden beide Formate mit der ersten Folge schon ab 9:00 Uhr online gestellt.