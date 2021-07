Vierte «jerks.»-Staffel kommt Ende August zu Joyn

TV-News

Nach der Doppelfolge zu Weihnachten sollen ab Ende August weitere Folgen der vierten Staffel zu Joyn kommen. Auch eine Ausstrahlung bei ProSieben ist geplant.

Die Streamingplattform Joyn aus dem Hause ProSiebenSat.1 und Discovery hat neue Folgen der beliebten Comedy-Serieangekündigt. Bereits zu Weihnachten gab es eine neue Doppelfolge aus der kommenden vierten Staffel als Weihnachtsgeschenk für die Abonnenten. Bei Joyn PLUS+, dem Premiumbereich des Streamers, sind ab dem 26. August wöchentlich zwei neue Folgen der vierten Staffel verfügbar. Die erste Folge steht als „Schnupperangebot“ sogar kostenlos zur Verfügung. Auch eine lineare Ausstrahlung auf ProSieben ist geplant, wann genau steht allerdings noch nicht fest.In der vierten Staffel trennt sich Pheline Roggan von Fahri Yardim, nachdem sie herausfindet, dass er sich aus der Verantwortung als Familienvater stehlen will: Fahri fälschte einen Vaterschaftstest und machte seinen besten Freund Christian zum Erzeuger seiner Tochter. Yardim möchte das aber nicht hinnehmen und versucht, die Ehe durch einen durch einen Aufenthalt in einem luxuriösen Paartherapie-Hotel zu retten. Die Psychologin soll es richten. Auch bei Christian und Emily will Fahri sich in einer Therapiestunde entschuldigen. Doch es schauen auch einige Dämonen aus vergangenen Jahren vorbei.«jerks.» ist eine Produktion von Pyjama Productions. Christian Ulmen fungierte erneut als omnipräsentes Stabmitglied und war als Headwriter, Regisseur und Produzent tätig. Carten Kelber war ebenfalls Produzent. Trotz aller positiven Kritiken und breiten Fangemeinde fand die dritte Staffel zuletzt im Free-TV nur wenig Anklang. Im Schnitt sahen 0,47 Millionen Menschen ab drei Jahren zu, daraus resultierten 3,6 Prozent Marktanteil bei allen. In der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen standen durchschnittlich 7,6 Prozent Marktanteil zu Buche, die Reichweite lag bei 0,32 Millionen.