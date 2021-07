«Clever wohnen»: Neues RTLZWEI-Format legt zu

Quotennews

Am Nachmittag laufen alte «Die Reimanns»-Folgen, die einmal mehr sehr schwach performten.

Vergangene Woche startete RTLZWEI ein neues Format am Montagabend, das erstmals im April 2020 auf Sendung ging und dort die Programmverantwortlichen offenbar überzeugte, denn in diesem Jahr soll es vier neue Episoden vongeben. Weniger überzeugend war dann allerdings der Start am 5. Juli, den nur 0,52 Millionen verfolgten. Dies sorgte in der relevanten Zielgruppe nur für 3,3 Prozent Marktanteil. In Woche zwei zeigte sich die von Nina Moghaddam und John Kosmalla moderierte Sendung deutlich verbessert.Die einstündige Reality-Soap verzeichnete ein 0,62-millionenköpfiges Publikum, wovon 0,31 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Wie Kosmalla der vierköpfigen Familie Eiting, die auf 77 Quadratmetern in einer Drei-Zimmer-Wohnung wohnt, durch Wohnideen mehr Raum für Arbeit und Spiel geben wollte, sorgte für einen Marktanteil von 2,5 Prozent. In der Zielgruppe waren ordentliche 5,2 Prozent möglich. Damit legte man in allen Belangen zu und verbesserte das Zielgruppenergebnis um fast zwei Prozentpunkte.Seit Ende Juni strahlt der Grünwalder Sender alte-Folgen aus. Die Ergebnisse der Sendung, die um 14:55 Uhr programmiert ist, sind allerdings mehr als durchwachsen. In zehn Folgen reichte man nur zweimal an den Senderschnitt heran, die übrigen lagen alle im roten Bereich. Einmal stand sogar nur ein mageres Prozentpünktchen auf der Quotenuhr. Diesmal verbuchte Konny und sein „außergewöhnliches Leben“ einen Zielgruppenanteil von besorgniserregenden 1,9 Prozent. Insgesamt interessierten sich nur 140.000 Zuschauer für die Folge aus dem Jahr 2015.