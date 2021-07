NBC stellt «Law & Order»-Spin-off ein

US-Fernsehen

Den Sendeplatz am Donnerstag bekommt nun ein bekanntes Format. Auch eine weitere «Law & Order»-Serie ist in Arbeit.

Der Fernsehsender NBC ändert recht kurzfristig sein Herbst-Line-Up. Die neue Seriewird nicht wie geplant am Donnerstag um 20.00 Uhr auf Sendung gehen. Die Serie von Dick Wolf soll anscheinend überarbeitet werden. Eigentlich hatte NBC vor, dass die Serien von Dick Wolf den gesamten Mittwoch und Donnerstag bespielen.Obwohl «For the Defense» nicht weitergeführt wird, bestätigen Insider, dass NBC, Wolf und Universal TV einen weiteren Titel unter dem «Law & Order»-Label entwickeln. Dies ist nicht das erste Mal, dass eine «Law & Order»-Serie angekündigt wurde, dann aber nicht weitergeführt wurde – ein geplantes «Law & Order: Hate Crimes» kam nie zustande.«Law & Order: Special Victims Unit», das in diesem Herbst in seine 23. Staffel geht, bleibt auf 21 Uhr, während die zweite Staffel von «Organized Crime» mit Christopher Meloni auf 22 Uhr läuft. Die Neuigkeiten kamen, als NBC seine Herbst-Premierentermine bekannt gab. Um 20.00 Uhr wird die neue Staffel vonausgestrahlt, doch erst am 21. Oktober soll es mit neuen Folgen losgehen.