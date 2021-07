«iCarly»-Revival wird verlängert

US-Fernsehen

Paramount+ ist scheinbar mit der Performance der Serie zufrieden.

Der Streamingdienst Paramount+ hat das Revival des ehemaligen Nickelodeon-Hitsfür eine zweite Staffel verlängert. Die Serie, die im Juni ihre Premiere auf Paramount+ feierte, zeigt erneut Miranda Cosgrove als Influencerin Carly Shay. Laut dem Streamer ist die neue «iCarly» zu einem der "Top-Akquisitions-Treiber" von Paramount+ geworden und gehört zu den meistgesehenen Serien der Plattform seit ihrem Debüt.Sieben der 13 Episoden der ersten Staffel sind bereits auf Paramount+ zu sehen und werden wöchentlich donnerstags ausgestrahlt. Die Dreharbeiten für Staffel zwei beginnen im Herbst in Los Angeles. Das Original von «iCarly» lief von 2007 bis 2012 auf Nickelodeon und war ein Phänomen, das einige der höchsten Einschaltquoten in der Geschichte von Nick erzielte. Sie wurde von Dan Schneider geschaffen, der an der wiederbelebten Serie nicht beteiligt ist.Die neue Serie setzt zehn Jahre nach dem Ende der Originalserie ein und zeigt Carly, wie sie ihr Leben als Erwachsene meistert: In der ersten Folge wird sie von ihrem Freund verlassen, was sie auf einen neuen Weg bringt.