Sat.1 initiiert Spendengala für die Opfer der Hochwasser

TV-News

Zusammen mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ sammelt Sat.1 am nächsten Samstag Spenden für die Betroffenen des Hochwassers in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Sat.1 hat für den nächsten Samstag, 24. Juli, eine Spendengala angekündigt, die der Sender zusammen mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ ins Leben gerufen hat. Inunterstützen „zahlreiche Stars“ und werden im Studio ab 20:15 Uhr zu sehen sein und am Telefon Spenden entgegennehmen, wie der Sender wissen ließ. Welche Star genau an der Show teilnehmen werden, blieb zunächst offen.Sat.1-Chef Daniel Rosemann verspricht schnelle Hilfe: „In manchen Situationen kann man kaum die richtigen Worte finden. Aber helfen kann man immer. Mit der Spendengala «Deutschland hilft. Die Sat.1-Spendengala» möchten wir gemeinsam mit 'Aktion Deutschland Hilft' einladen, die Menschen, die durch das Hochwasser in Rheinland-Pfalz und NRW innerhalb von Sekunden alles verloren haben, zu unterstützen. Schnell. Und unbürokratisch." Die Sendung wird von Constantin Entertainment produziert.„'Aktion Deutschland Hilft' ist mit seinen Hilfsorganisationen – insbesondere den Johannitern, den Maltesern und dem ASB – unmittelbar vor Ort, um den betroffenen Menschen zu helfen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Sat.1 unsere Arbeit mit diesem großartigen Engagement unterstützt. In solchen Zeiten ist wichtig, schnell gemeinsam zu handeln und zusammen zu stehen", betont Manuela Rossbach, geschäftsführende Vorständin des Zusammenschlusses deutscher Hilfsorganisationen.