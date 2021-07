Der ZDF-Krimi kann nicht mithalten

Quotennews

Die Zahlen der ZDF-Krimis präsentierten sich in den letzten Wochen und Monaten zum Samstagabend stets fulminant. Doch gestern hatte das Zweite das klare Nachsehen.

Der gestrige Samstag sollte gen Abend für das Zweite offenkundig einfach nicht wirklich rund laufen. Zwar steigerte sich das Vor-Primetime-Formatim Vergleich zur Ausstrahlung letzet Woche von 2,44 Millionen Zuschauern auf 2,49 Millionen, der Marktanteil sank jedoch von 13,5 auf 12,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte das ZDF zum 10. Juli noch 0,2 Millionen Zuschauer, gestern waren es bereits nur noch 0,14 Millionen. Auch hier sank folglich der Marktanteil von 5,5 auf 3,6 Prozent. Doch richtig ärgerlich wird es bei der "eigentlichen" Primetime-Ausstrahlung undgeworden sein.Mit "nur" 3,68 Millionen Zuschauern liegt man knapp hinter «Verstehen Sie Spaß?», welches sich 3,78 Millionen Zuschauer sicher konnte, ebenfalls ab 20:30 Uhr. Doch nicht nur das. Die Primetime spielt sich auch hinter die eigenen News- und News-Spezial-Formate «heute» (19:00 Uhr) und «ZDF spezial: Hochwasser-Katastrophe im Westen» (19:20 Uhr). Ersteres erreichte insgesamt 3,8 Millionen Zuschauer und das Spezial sogar 3,89 Millionen Zuschauer insgesamt. An die absolute Spitze setzten sich dann noch zwei Formate aus dem Ersten. Die 20 Uhr-«Tagesschau» erreichte 4,39 Millionen Zuschauer, während man sich im Ersten um 20:15 Uhr für das Hochwasser-Spezial entschied. «Brennpunkt: Unwetterkatastrophe im Westen» verbuchte die Top-Reichweite des gesamten Tages mit 4,99 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 22,5 Prozent.Noch deutlicher wird der schwache Samstag beim ZDF bei den Zahlen der 14- bis 49-Jährigen. Wie bereits erwähnt kam das «Deutschland-Quiz» auf nur 0,14 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 3,6 Prozent. Zumindest in puncto prozentualer Vergleich fielen die erwähnten Formate nicht allesamt durch. Das «ZDF-spezial» erreichte einen Marktanteil von 11,5 Prozent bei 0,33 Millionen Zuschauer (19:20 Uhr), bei «heute» reichte es mit 0,27 Millionen Zuschauern für 9,7 Prozent Marktanteil. Das Erste im Vergleich zu diesen Zahlen präsentierte sich merklich besser. «Brennpunkt» in der Primetime kam auf 0,96 Millionen Zuschauer (20,8 Prozent Marktanteil), «Verstehen Sie Spaß?» sicherte sich 0,72 Millionen junge Zuschauer (14,3 Prozent Marktanteil).