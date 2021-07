Nicht mehr als ein annehmbares Ergebnis für die «Die RTL Sommerspiele»

Quotennews

Besonders viele Fernsehende schalten nicht für das Sportevent kurz vor dem Start der Olympischen Spiele ein.



Passend zum Start der Olympischen Spiele in Japan, die in Kürze starten werden, fand in Leipzig ebenfalls ein großes Sportevent statt –. Etwa 30 Prominente aus über zehn Nationen traten in den 14 olympischen Disziplinen wie zum Beispiel Ringen, Tischtennis, Bahnrad, Schwimmen, Weitsprung und Rhythmische Sportgymnastik an. Mit dabei waren Kevin Großkreutz, Tim Wiese, Gil Ofraim, Luna Schweiger, Evelyn Burdecki, Prince Damien und viele weitere. Gecoacht wurden die Teilnehmer von erfolgreichen Sportlern, die zum Teil schon Olympiamedaillen gewonnen hatten. Die Moderation übernahmen Laura Papendick und Daniel Hartwich.Vor dem Start schob RTL einein, für welches sich 1,69 Millionen Fernsehende interessierten. Der Marktanteil lag bei passablen 7,2 Prozent. Bei den 0,77 Millionen Jüngeren wurde ein hoher Wert von 14,9 Prozent ermittelt. Im Anschluss überzeugte das Sportevent 1,23 Millionen Zuschauer. Dies glich einem annehmbaren Marktanteil von 6,7 Prozent. Die 0,56 Millionen Umworbenen schafften es knapp über den Senderschnitt. Hier wurde also eine gute Quote von 12,6 Prozent verbucht.Das Primetime-Programm überzeugte somit nicht allzu viele Zuschauer. Für den Sender lief es am Vorabend deutlich besser. Das gefragteste Programm des Tages war ein weiteres Malab 18.45 Uhr. Hierfür lag die Reichweite bei 2,91 Millionen Menschen. Das Resultat war ein herausragender Marktanteil von 16,8 Prozent. Auch bei den 0,68 Millionen Werberelevanten waren starke 19,9 Prozent Marktanteil möglich.