«Brennpunkt» zur Hochwasser-Katastrophe als gefragtestes Programm des Tages

Quotennews

Sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch bei den Jüngeren schalteten die meisten Zuschauer ab 20.15 Uhr im Ersten ein.



Zur Primetime schob das Erste zunächst denein, welcher mit 4,65 Millionen Fernsehenden das gefragteste Programm des Abends war. Hier kam ein herausragender Marktanteil von 19,6 Prozent zustande. Auch bei den 1,04 Millionen Jüngeren war an diesem Tag keine Sendung so gefragt wie diese. Ausgezeichnete 19,7 Prozent Marktanteil wurden hier gemessen.Weiter ging es dann ab 20.45 Uhr mit der Wiederholung des Dramas. Die Reichweite ging auf 3,56 Millionen Menschen zurück. Dennoch wurde weiterhin eine hohe Quote von 14,9 Prozent eingefahren. Bei den 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen noch hohe 8,0 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Für dievergrößerte sich das Publikum erneut auf 3,86 Millionen Menschen. Auch die Sehbeteiligung stieg wieder auf starke 18,4 Prozent an. Bei den 0,68 Millionen jüngeren Zuschauern machte das Programm ebenfalls einen Sprung auf hervorragende 13,2 Prozent.Wie in den vergangenen Wochen wollte ZDF mit Wiederholungen von Krimiserien überzeugen. Zunächst schalteten 4,63 Millionen Zuschauer für, wodurch starke 19,3 Prozent Marktanteil möglich waren. Bei den 0,25 Millionen Jüngeren kam der Sender jedoch nicht über annehmbare 4,7 Prozent hinaus.überzeugte noch 3,61 Millionen Neugierige. Hier blieben gute 15,0 Prozent Marktanteil übrig. Bei den 0,29 Millionen jüngeren Fernsehenden verbesserte sich die Quote nun auf passable 5,1 Prozent.