Das Erste entscheidet die Sonntagabend-Primetime klar für sich

Quotennews

Ein «Brennpunkt» zur Hochwasserkatastrophe war erneut sehr gefragt. Auch die «Tatort»-Wiederholung aus dem Jahr 2013 überzeugte im Anschluss.



Das Erste schob zum Start in die Primetime ein weiteres Mal einenzur Hochwasserlage in Deutschland ein. Mit 6,58 Millionen Interessenten war das Programm das gefragteste des Tages. Folglich wurde ein herausragender Marktanteil von 26,1 Prozent gemessen. Bei den 1,46 Millionen Jüngeren landete die Sendung auf dem zweiten Platz, knapp hinter der «Tagesschau». Eingefahren wurde hier eine ausgezeichnete Quote von 24,4 Prozent.Der Sonntagabendkrimi startete somit 15 Minuten später. Statt einer neuen Ausgabe zeigte der Sender mit demeine Wiederholung aus dem Jahr 2013. Zur Erstausstrahlung hatten 8,30 Millionen Fernsehende eingeschalten, gestern waren noch 5,79 Millionen Zuschauer mit dabei. Dies resultierte in sehr starken 22,0 Prozent Marktanteil. Auch die 1,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchten erfolgreiche 16,3 Prozent. Für diesank die Reichweite auf 3,39 Millionen Menschen, was weiterhin für hohe 14,2 Prozent Marktanteil reichte. Bei den 0,62 Millionen jüngeren Interessenten wurden starke 10,3 Prozent ermittelt.Das ZDF zeigte die Wiederholung des Familienfilms. Mit 4,02 Millionen Neugierigen musste sich der Sender hier hinter der Konkurrenz im Ersten einreihen. Dennoch kam eine gute Sehbeteiligung von 15,3 Prozent zustande. Mit 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren zudem passable 5,2 Prozent Marktanteil möglich. Daserhöhte im Anschluss auf 4,64 Millionen und 0,59 Millionen Jüngeren. Hieraus resultierten starke Ergebnisse von 19,6 sowie 9,9 Prozent.