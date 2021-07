Öffentlich-Rechtliche: Auch am Montag gibt es Sondersendungen

TV-News

Das Erste nimmt wie in den vergangenen Tagen erneut einen «Brennpunkt» ins Programm. Das ZDF baut neben dem Montag-Vorabend auch die komplette Dienstags-Primetime um und zeigt einen Themenabend.

Nachdem RTL bereits eine Sondersendung zu Beginn der Primetime angekündigt hat, wird auch das Erste ab 20:15 Uhr erneut einen. Schon in den vergangenen Tagen hatte der öffentlich-rechtliche Sender auf Sondersendungen zur Hochwasserlage im Westen programmiert. Am Montag wird einmal mehr Catherine Vogel durch die etwa 15-minütige Sendung führen. Es ist der fünfte Brennpunkt in Folge.Auch das ZDF hat für 19:20 Uhr erneut einangekündigt – ebenfalls das fünfte in Folge. Die 20-minütige Sondersendung wird von Andreas Klinner moderiert. Er geht der Frage nach, ob ob und wie die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten über die bevorstehende Wetterlage ausreichend gewarnt wurde. Dafür spricht Klinner mit Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, und mit dem ehemaligen Präsidenten des THW, Albrecht Broemme. Schon um 17:15 UhrDes Weiteren hat das ZDF auch für den morgigen Dienstag, 20. Juli, einen Themenabend zur Flutkatastrophe programmiert. Um 20:15 Uhr widmet sich die «ZDFzeit»-Dokumentation dem Thema „Trauer, Zerstörung, Hilfe – Die Tage nach der Flut“. Nach «frontal» und dem «heute journal» gibt es um 22:15 Uhr ein «Leschs Kosmos Spezial». Die Sendung des Physikers trägt den Untertitel «Wetterextreme: das neue Normal?». Im Anschluss folgt ab 22:45 Uhr ein «Markus Lanz Spezial». In der 90-minütigen Sendung spricht der Talkmaster unter anderem mit Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens, Klimaforscher Mojib Latif und der Expertin für Stadtentwicklung Lamia Messari-Becker über die Unwetterkatastrophe.Das bisher geplante ZDF-Programm mit «ZDFzeit: Die NIVEA-Story» und «Leschs Kosmos:Gendern: Wahn oder Wissenschaft?» werden auf einen späteren Termin verschoben.«Die Anstalt» wird auf Freitag, 23. Juli, um 22.45 Uhr verschoben.