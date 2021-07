«Godzilla vs. Kong» kommt zu Sky

TV-News

Schon in der kommenden Woche zeigt der Pay-TV-Sender das Monsterbattle in UHD und auf Abruf.

Der Pay-TV-Sender Sky präsentiert seinen Cinema-Kunden weitere Filmhighlights aus dem Hause Warner Bros. So wird der Blockbusterin der kommenden Woche am Donnerstag, 29. Juli, starten. Der Film läuft im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten und kann mit Sky Q jederzeit auch in brillanter UHD Qualität und mit Dolby Atmos Sound auf Deutsch und Englisch abgerufen sowie mit Sky Ticket auch gestreamt werden.Ein weitere Warner-Bros.-Titel folgt nur einen Tag später:, der zweimal mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Ab dem 12. August dürfen sich die Zuschauer zudem auf den Thrillerfreuen. Darin spielen Denzel Washington und Rami Malek die Hauptrollen als Cops auf der Jagd nach einem Serienkiller. Dabei stoßen sie auf Jared Leto als undurchsichtigen Einzelgänger.Matthias Kistler, Vice President Acquistions bei Sky Deutschland, zeigte sich hocherfreut über die Portfolio-Erweiterungen: „Wir freuen uns sehr, dass alle Sky Cinema Kunden dank einer neuen Vereinbarung mit unserem Partner Warner Bros. bereits ab nächster Woche in den Genuss von weiteren topaktuellen Hits kommen. Dazu zählen «Godzilla vs. Kong» sowie das Drama «Judas and the Black Messiah» und der Thriller «The Little Things».