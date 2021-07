Quartalsbericht: Netflix verliert Abonnenten in den USA

Wirtschaft

Weltweit konnte das Unternehmen aus Los Gates rund eineinhalb Millionen Kunden gewinnen.

Zu Beginn der Corona-Pandemie legte der Streamingdienst Netflix massiv zu, doch rund 15 Monate nach dem Ausbruch der Lungenkrankheit hat sich das Wachstum massiv verlangsamt. Weltweit legte Netflix netto 1,5 Millionen zahlende Kunden hinzu. Allerdings musste man auch aufgrund der harten Wettbewerbssituation in den Vereinigten Staaten von Amerika einen Rückschlag verzeichnen und verlor in diesem Markt 430.000 Abonnenten.Derzeit hat Netflix 209,18 Millionen zahlende Kunden und prognostiziert einen Anstieg im aktuellen Quartal von dreieinhalb Millionen Abonnenten. Zuletzt legte man im asiatisch-pazifischen Raum um etwa eine Million Kunden hinzu, in Lateinamerika verbesserte man sich um 760.000 Abos und in der Region Europa, Naher Osten und Afrika ging es um 190.000 Abos aufwärts.Für das zweite Quartal verzeichnete Netflix einen Umsatz von 7,34 Milliarden. US-Dollar, ein Plus von 19,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, und einen Gewinn je Aktie von 2,97 US-Dollar. Damit wurden die Konsensschätzungen der Analysten für einen Umsatz von 7,32 Milliarden US-Dollar leicht übertroffen, der Gewinn blieb jedoch hinter den Erwartungen der Wall Street zurück, die laut dem Finanzdatenanbieter Refinitiv einen Gewinn je Aktie von 3,15 US-Dollar erwartet hatten. "Wir glauben, dass unsere große Mitgliederbasis in [den USA und Kanada] zusammen mit einem saisonal kleineren Quartal für die Akquisition der Hauptgrund ist" für den Verlust von Abonnenten in der Region, sagte das Unternehmen in seinem Aktionärsbrief.