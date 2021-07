RTL zeigt nächste «Die Obduktion»-Ausgabe Mitte August

TV-News

Unterdessen wird es bei TVNow auch eine neue Folge geben.

Am 13. August wird die neue und vermutlich letzte «Alarm für Cobra 11»-Staffel ihr Ende finden, im Anschluss wollte RTL ursprünglich alte Folgen wiederholen. Daraus wird nun aber nichts, da der Kölner Sender nach der Doppelfolge der Autobahnpolizei nunangekündigt hat, das Format, in dem Jan Josef Liefers gemeinsam mit Gerichtsmediziner Michael Tsokos echte Leichen obduziert. Am 8. Juli zeigte man bereits die erste Folge des TVNow-Formats und lockte im Anschluss an eine Sondersendung über Diego Maradonas Tod 1,01 Millionen Zuschauer an, womit solide 12,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe möglich waren. Gemessen am schwachen Vorlauf, der nur auf 8,9 Prozent kam, ist dies ein mehr als gutes Ergebnis.In Folge zwei, die am 13. August ab 22:15 Uhr ausgestrahlt wird, widmen sich Tsokos und Liefers einem vermeintlichen Gift-Opfer. Der Mann wurde ohne sichtbare äußere Verletzungen, bäuchlings auf seinem Bett gefunden – eine typische Auffinde-Situation bei Gift-Toten.TVNow hat unterdessen eine weitere Ausgabe des True-Crime-Formats angekündigt, die einen Tag zuvor, also am Mittwoch, 12. August, auf der Streamingplattform erscheinen wird. Dann geht es um „Tod im Pflegeheim“, denn in einem Pflegeheim ist ein 75-jähriger Mann laut Totenschein an einem Herz-Kreislauf-Versagen gestorben. Allerdings ergaben sich bei der Krematoriums-Leichenschau Zweifel. Nach einer ersten Begutachtung der Leiche auf dem Obduktionstisch kommt das Duo zu dem Schluss: Ein Herz-Kreislauf-Versagen als Todesursache scheint ausgeschlossen.