«The Good Fight» bekommt eine sechste Staffel

US-Fernsehen

Die Serie von Robert und Michelle King wurde kurz nach dem Start bei Paramount+ verlängert.

Vor Kurzem haben die Autoren Robert und Michelle King ihren Vertrag mit den CBS Studios um weitere fünf Jahre verlängert. In diesem Zug bekam aucheine zweite Staffel. Nun, kurz nach dem Start der fünften-Runde, bestellte Paramount+ eine sechste Staffel. Die ersten vier Episoden sind schon beim Streamingdienst verfügbar, die fünfte Folge erscheint am Donnerstag."Die provokante, peitschenkluge und unverblümte Welt von «The Good Fight» ist so aktuell wie eh und je und zieht als eine der erfolgreichsten Serien und Akquisitionsmotoren von Paramount+ weiterhin neue Zuschauer an", sagte Nicole Clemens, Präsidentin von Paramount+ für Originalserien. "Wir sind begeistert, dass wir das dauerhafte Erbe von «The Good Fight» mit einer sechsten Staffel fortsetzen können und können es kaum erwarten, zu sehen, was die brillanten Köpfe hinter der Serie, Robert und Michelle King, als nächstes in Angriff nehmen."Die Serie wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit Scott Free Productions und King Size Productions produziert. Die vierte Staffel musste mit der siebten Episode abgebrochen werden, da aufgrund der Corona-Pandemie die Produktion nicht weiterging.