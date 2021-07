«The L Word»-Showrunnerin unterschreibt bei Showtime

US-Fernsehen

Marja-Lewis Ryan kann beim Pay-TV-Sender neue Produkte umsetzen.

-Showrunnerin, ausführende Produzentin, Regisseurin und Autorin Marja-Lewis Ryan hat einen exklusiven Gesamtentwicklungsvertrag mit Showtime unterzeichnet. Ryan hat auch schon die Theaterstücke „Dysomnia“, „One in the Chamber“ und „A Good Family“ geschrieben. Im Spielbereich-Bereich setzte sie «6 Balloons» um.Die frohe Kunde kommt vor dem Start der zweiten Staffel von «The L Word: Generation Q», die am Freitag, den 6. August, auf dem Streaming-Dienst von Showtime debütieren, bevor sie am Sonntag um 22.00 Uhr ET ausgestrahlt wird. Jede neue Folge wird anschließend freitags zum Streaming auf Abruf bereitstehen.Gary Levine, zusammen mit Jana Winograde Präsident der Unterhaltungsabteilung des Premium-Kabelsenders, lobte "die Energie, die Perspektive und den Spaß", die Ryan in «The L Word» einbringt: Generation Q" und bezeichnete sie als Shohei Ohtani von Showtime - "ein begnadeter Zwei-Wege-Spieler, der sowohl ein außergewöhnlicher Autor als auch ein einfallsreicher Regisseur ist."Ryan ihrerseits schwärmte davon, bei Showtime ein Zuhause für ihre Arbeit zu haben. "Ihre Unterstützung für meine Vision von «The L Word: Generation Q» war absolut außergewöhnlich", sagte sie. "Ich freue mich sehr darauf, meine eigenen Projekte zu entwickeln und neue, progressive Kreative in die Showtime-Schar aufzunehmen, während wir gemeinsam daran arbeiten, die Art von Geschichten, die erzählt werden, zu diversifizieren."