Madita van Hülsen wird «K1 Magazin»-Moderatorin

TV-News

Kathy Weber verlässt die Sendung. Was sie in Zukunft machen wird, ließ sie allerdings offen.

Ab sofort müssen sich Kabel-Eins-Zuschauer am Donnerstagabend an ein neues Gesicht gewöhnen. Wie der Sender nun bekannt gab, wird Madita van Hülsen ab sofort das wöchentliche Formatmoderieren. Ihren Einstand feiert die Hamburgerin somit bereits am morgigen Donnerstag, 22. Juli, ab 22:20 Uhr. Sie freue sich riesig darauf, ihre Lieblingssendung von Kabel Eins von nun an als feste Moderatorin begleiten zu dürfen. „Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Senderverantwortlichen und dem gesamten «K1»-Team für diese Chance und ihr Vertrauen. Eins kann ich auf jeden Fall versprechen: Wir werden ganz viel Spaß haben!", sagt van Hülsen euphorisch.„Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit Madita van Hülsen erfolgreich zusammen. Sie hat sich diese Möglichkeit mehr als verdient und ist die perfekte Neubesetzung", erklärt Senderchef Marc Rasmus. „Gleichzeitig sagen wir ein herzliches Dankeschön an Kathy Weber, die über viele Jahre das Gesicht des «K1 Magazin» war. Alles Gute für ihre Zukunft!“Wie genau Webers Zukunft aussieht, bleibt zunächst offen. Auch Weber selbst, die seit 2015 für die Magazin-Sendung arbeitet, offenbarte ihre Pläne nicht: „Wir hatten tolle Jahre und unglaublich viele spannende Sendungen. Mein Dank gilt dem Sender und allen Beteiligten für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Für mich beginnt jetzt ein neues Kapitel, auf das ich mich sehr freue.“