«Die Eifelpraxis» mit Jessica Ginkel ab September

TV-News

Bald ist es so weit: Jessica Ginkel ist das erste Mal als neue Krankenschwester in «Die Eifelpraxis» im September zu sehen.

Vor etwa einem Jahr starteten die Dreharbeiten zwei neuer Folgen «Eifelpraxis», die ohne Rebecca Immanuel als Krankenschwester Vera Mundt stattfanden, dafür aber mit Jessica Ginkel ( Quotenmeter berichtete ). Nach neun Folgen verließ die Schauspielerin Immanuel damals auf eigenen Wunsch die Serie, war aber nach eigenen Worten „stolz und dankbar, dass ich neun schöne Filme lang die Rolle der Vera Mundt habe verkörpern dürfen. Die Art und Weise, wie sie als Alleinerziehende Kinder und Beruf unter einen Hut bringen musste, war neu und ist so im deutschen Fernsehen vorher noch nicht erzählt worden – herzlich, klug und integer, ein inspirierendes Vorbild für Frauen“, so Immanuel zu ihrem damaligen Austritt.Nun müssen sich die Fans der Serie an ein neues Gesicht gewöhnen, denn jeweils am Freitag, 3. und 10. September, um 20:15 Uhr gibt’s im Ersten neue Folgen der «Eifelpraxis» zu sehen, doch diesmal mit der langjährigen «Der Lehrer»-Darstellerin Jessica Ginkel als neue Krankenschwester. Ihre neue Rolle ist die Ex-Charitè-Krankenschwester Vicky Röver, die an der Seite von Landarzt Dr. Chris Wegner weitere Abenteuer der Serie erlebt. Schon vor einem Jahr verriet Jessica Ginkel über ihre Rolle: „Vicky ist ein Wirbelwind, der immer noch auf der Suche nach dem richtigen Platz in seinem Leben ist, und gleichzeitig eine starke Frau, die ihr Leben mit allen Höhen und Tiefen annimmt und meistert.“Produziert wurden die zwei neuen «Die Eifelpraxis»-Folgen von UFA Fiction unter der Leitung von Markus Brunnemann als Produzenten und Drothea Goldstein, die in der Rolle als ausführende Produzentin. Die Regie übernahm dabei Uljana Havemann nach den Drehbüchern von Sabine Glöckner und Carolin Hecht.